الامارات | سابالينكا تواجه فيرونيكا في نهائي «أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سابالينكا تواجه فيرونيكا في نهائي «أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت النجمة البيلاروسية ارينا سابالينكا تأهلها إلى نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، بفوزها أمس على اللاعبة اليونانية ماريا سكاري بنتيجة مجموعتين دون رد (6-3 و6-2 )، ضمن مواجهات المربع الذهبي، كما نجحت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في تحقيق فوز مهم على الأوكرانية مارتا كوستوك بنتيجة مجموعتين دون رد ( 7-6 و 6-4)، لتضمن التأهل إلى نهائي البطولة الذي يقام اليوم في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، ومواجهة البيلاروسية ارينا سابالينكا، في واحدة من أقوى المواجهات التي ستشهدها منافسات الفردي، في ظل العروض المميزة للاعبتين في مشوار البطولة التي أقيمت على مدار ثمانية أيام.

وقال بيان صحافي: «شهدت البطولة مشاركة 113 لاعبة يمثلن نخبة لاعبات التنس المحترفات في العالم، بإشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع (مبادلة)، ومدينة زايد الرياضية، وهيلث بوينت».

كما سيقام اليوم نهائي منافسات الزوجي في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 565.530 ألف دولار أميركي، حيث تحصل بطلة الفردي على أكثر من 68 ألف دولار و470 نقطة، فيما تحصل الثانية على أكثر من 50 ألف دولار، وأكثر من 26 ألف دولار للثالثة، في حين تنال بطلة منافسات الزوجي 7000 دولار و470 نقطة.

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