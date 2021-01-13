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الامارات | كوندي يتعهد بالسعي إلى استعادة مستواه وتحقيق أهداف الظفرة

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد الوافد الجديد إلى صفوف فريق الظفرة، الإسباني كوندي، المعار من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، بالسعي لاستعادة مستواه، وتحقيق الأهداف التي وضعها نادي الظفرة للفترة المقبلة مع الاستعانة بخدمات المدرب السوري محمد قويض، وعلى رأسها ضمان بقاء الفريق بين أندية دوري الخليج العربي.

وأكد كوندي، من خلال حسابه الرسمي في «إنستغرام»، أمس، أنه في غاية السعادة بأن يكون جزءاً من عائلة الظفرة، وقال: سأعمل جاهداً على مساعدة زملائي في فريقي الجديد، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل إدارة النادي.

ويسعى اللاعب الإسباني للعودة للمستوى الذي كان ظهر به مع فريقه السابق بني ياس، قبل الانتقال إلى شباب الأهلي، حيث عانى بسبب الإصابات، ثم الغياب لأسباب فنية سواء تحت قيادة المدرب السابق زاراغوسا، أو مهدي علي، قبل أن ينتقل معاراً، أول من أمس، إلى الظفرة. وسيكون كوندي جاهزاً لقيادة خط هجوم الفريق في مواجهة الوصل بالجولة 13 للدوري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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