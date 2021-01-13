الامارات | غريغ بول بطل سباق النخبة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن غريغ بول بطل سباق النخبة لبطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراج فريق شباب الأهلي، السلوفيني غريغ بول، المركز الأول في سباق «النخبة» أمس، ضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وحل بالوصافة بطل الإمارات، وعضو فريق (ووش)، يوسف ميرزا، بينما حل زميله خالد معيوف ثالثاً. وبالنسبة للفرق، جاء في المركز الأول فريق «ووش»، ثم شباب الأهلي، والوثبة ثالثاً.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، بتتويج الفائزين في سباقات: النخبة للرجال، والهواة الإماراتيين والدراجات الصحراوية وسباق السيدات الإماراتيات للهواة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة: ماجد البستكي، ورامي النابلسي، ومحمد الموسى.

وقامت اللجنة المنظمة كذلك بتكريم الجهات الداعمة للحدث، وهي: شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات، والاتحاد البحريني للدراجات والنادي الكويتي للدراجات.

وقال الفلاسي، في تصريح صحافي: «البطولة حققت أهدافاً عدة، أبرزها الإسهام في نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بالمجتمع ورفع مستوى رياضيينا من أبناء الوطن والمقيمين، كما أهلت كوادر وطنية شابة تعمل في جميع النواحي التنظيمية».

وأضاف: «نفخر بأن العاملين في جميع لجان البطولة من أبناء الوطن، الذين يمتلكون خبرات كبيرة، أهلتهم لتنظيم حدث يليق برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال من جانبه، غريغ بول، في تصريح صحافي: «كنت واثقاً من الفوز رغم المنافسة القوية من بقية الدراجين أصحاب الخبرة، لكن ما أود التأكيد عليه أننا قمنا بتحضيرات جيدة، واجهنا المواقف الصعبة بثقة وعزيمة، وتحكمنا في مجريات السباق بالشكل المطلوب، خصوصاً في الأمتار الأخيرة، ما ساعدني على أخذ المكان المناسب للانطلاق منه، وانتزاع الصدارة».

سباق نخبة السيدات في فبراير

يُستكمل برنامج بطولة السلم بإقامة سباق النخبة للسيدات في فبراير المقبل، وهو الحدث الذي يعتبر تجريبياً في هذه النسخة، في ظل النجاحات التي حققها سباق الهاويات الإماراتيات. وشهد الموسم الحالي إقامة سباق الهواة الإماراتيين والسباق الصحراوي، إلى جانب محطات تأهيلية عدة، ليكون الحدث الأبرز على صعيد الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة.

4 سيارات و15 مسعفاً لتأمين سباق النخبة

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، أنه قد تم تأمين سباق النخبة بأربع سيارات إسعاف، إضافة إلى وجود 15 مسعفاً، لمواجهة أي إصابات قد تطرأ.

وتابع، في تصريح صحافي: تم توزيع سيارات الإسعاف بطول السباق، للتدخل السريع عند وقوع أي حادث على الطريق، فضلاً عن وجود عيادة متكاملة في قرية السباق، وفريق طبي للتدخل عند وجود أي حالات قد تحتاج إلى مزيد من العلاج.

«ووش» تفوق على مستوى الفرق، بينما حل شباب الأهلي ثانياً، والوثبة ثالثاً.

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