الامارات | «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع 10 أبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تجمع 10 أبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد كبير من اللاعبين المتوجين بالبطولات الكبرى للغولف مشاركتهم في النسخة المقبلة من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للغولف في الفترة من 28 إلى 31 الجاري، يتقدمهم كل من: شين لوري وإيرني إلس وبادريج هارينجتون وجرايم ماكدويل وهنريك ستينسون وداني ويليت ومارتن كايمر.

وقال بيان صحافي: «مع إعلان كولين موريكاوا وجاستن روز وسيرجيو جارسيا مشاركتهم من قبل، أصبح هناك 10 فائزين ببطولات كبرى سيظهرون في نسخة استثنائية للبطولة».

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