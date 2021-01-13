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الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظّم 3 بطولات في يناير

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظّم 3 بطولات في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ثلاث بطولات في شهر يناير الجاري، تتناسب مع اهتمامات السيدات الرياضيات من جميع الأعمار والجنسيات. وقال بيان صحافي: «البداية ستكون من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينغ في نسختها الثانية التي ستقام اليوم في مركز خليفة الدولي في مدينة زايد ، فيما سيقام سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري في النسخة السابعة يوم 22 الجاري لمسافات بين 2.5 و5 و11 كم في جزيرة الحديريات، يليه في يوم 27 الجاري سباق الكارتينغ الأول من نوعه بطول 1.2 كم، وفقاً لأعلى معايير الأمان وأحدثها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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