الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

واصل المسؤول البارز في اتحاد لعبة جماعية غيابه عن الأنشطة والفعاليات التي يقيمها الاتحاد المعني، علماً بأنه كان في السابق مسؤولاً عن ملفات مهمة.

مفاضلة

تنتظر إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي رداً من مدرب الفريق، بشأن المفاضلة بين لاعبَين أجنبيَين للإبقاء على أحدهما، وإعارة الثاني، الذي يرتبط بعقد مع النادي إلى نادٍ آخر.

راتب

اشترط لاعب أن يحصل على الراتب نفسه الذي يحصل عليه في ناديه، نظير موافقته على الانتقال، على سبيل الإعارة، إلى فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية، ما أسهم في توقف المفاوضات بين الناديين.

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