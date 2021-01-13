الامارات | 4 مرشحين يجتازون المرحلة الأولى لانتخابات برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين يجتازون المرحلة الأولى لانتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني، أول من أمس، أن رئيسه السابق جوان لابورتا، وثلاثة مرشحين آخرين، اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعاً من المنتسبين للنادي. والمرشحين المقبولين، إضافة إلى لابورتا، هم: فيكتور فونت، وتوني فريتشا، وإيميلي روسو.

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