شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق قبل السفر لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الحديث عن التحكيم عقب لقاء الإنتاج الحربي، وقال: إن هناك فارقًا كبيرا بين الانتقاد أو الاستفسار، وإن ما قاله إن هناك حكمًا معينًا تواجد في ٣ مباريات للأهلي من ٦ مباريات، مشيرًا إلى أن اللائحة لا يوجد بها عقوبة عن الاستفسار عن التحكيم، ولكن العقوبة على انتقاد التحكيم، وأنه لن يتحدث في هذا الأمر.

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال عبدالحفيظ: «سنواجه فرقًا بمستويات ومناخ وشخصيات مختلفة، كأس العالم للأندية صراع الأقوياء من كل قارة إن صح التعبير والمباريات ستكون في منتهى القوة». وأضاف: «نسعى لتجهيز معلومات تساعد الأهلي قبل موعد السفر، ومن الوارد إقامة معسكر مغلق للفريق قبل السفر بأربعة أيام».