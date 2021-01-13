شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أمريكا من مونديال اليد والمنتخب السويسري بديلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية انسحابه رسمياً من بطولة العالم لكرة اليد، المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد داخل صفوف الفريق.

منتخب جمهورية التشيك يرسل رسميا للاتحاد الدولى اعتذار عن المشاركة ببطولة العالم للرجال لكرة اليد و ذلك بسبب ايجابية حالات كورونا بين صفوف لاعبى منتخب التشيك قبل المجئ مباشرة الى مصر و قد أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد توجيه الدعوة رسميا الى منتخب مقودنيا للمشاركة ببطولة العالم بديلا لمنتخب جمهورية التشيك و ذلك نقلا عن الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.