شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يزيد من أوجاع أوساسونا بثنائية في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد غرناطة بعض اتزانه في الدوري الإسباني، بعد هزيمتين متتاليتين، وانتزع فوزا غاليا بنتيجة (2-0)، على أوساسونا، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة من المسابقة. وحسم غرناطة المباراة في شوطها الأول، حيث تقدم بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة (22)، ثم عزز تقدمه بهدف من النيران الصديقة سجله سيرجيو هيريرا عن طريق الخطأ في مرماه في نهاية الشوط الأول.

ورفع غرناطة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز الـ19 "قبل الأخير". ومني أوساسونا اليوم بالهزيمة الأولى بعد أربعة تعادلات متتالية، لكنها الخامسة له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة.