شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة جونير أجايي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على فريق جيد وهو الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة إن الأهلي لأول مرة اليوم يكون شبه مكتمل الصفوف، ولا يوجد إصابة سوى جونيور أجايي، الذي سيعود للمشاركة الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأبدى مدير الكرة تفهمه لاختيار البنك الأهلي ملعب حرس الحدود بالمكس لمواجهة الأهلي، مؤكدًا أنه الاختيار المتاح من وجهة نظره، خاصة أنه حق من حقوقه، والأهم بالنسبة لفريق الأهلي هو التحضير والاستعداد الجيد للمباراة.