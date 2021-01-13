شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يحدد مدة غياب سيرجيو أجويرو عن السماوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو سيغيب 10 أيام لاستمراره في العزل عقب مخالطته أحد المصابين بكوفيد-19. وكان من المتوقع أن يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسيا في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام برمنجهام سيتي، المنتمي للدرجة الثانية، الأحد الماضي، لكنه لم يظهر في التشكيلة التي فازت (3-0).

وخاض الهداف التاريخي للسيتي 9 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم عقب غيابه عن بداية الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته. وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل استضافة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري، غدا الأربعاء "إنه (أجويرو) يخضع للعزل ويتبع التعليمات، وسيعود للتدريبات بعد 9 أو 10 أيام".

ويستعيد سيتي، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، لاعب الوسط رحيم سترلينج عقب غيابه عن آخر مباراة، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، مع استمرار معاناة المدافعين إيمريك لابورت ونيثن آكي من الإصابة. وقال جوارديولا إن المدافع إيريك جارسيا ولاعب الوسط كول بالمر لا يزالا في العزل.