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حقيقة تأجيل السوبر الإيطالي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأجيل السوبر الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي، المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، لا يريد خوض المباراة في هذا الموعد، في مدينة ريجيو إميليا، مقترحا تأجيلها إلى مايو المقبل.

وأشار إلى أنه حدثت مفاوضات مع رابطة بحضور أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، لكن رئيس نابولي طرح أسبابًا ضعيفة للتأجيل. وأوضح أن دي لورينتيس قال إن هناك حالات كثيرة في إميليا، لكن الحقيقة أن الإصابات في هذه المدينة أقل من نابولي.

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  • تعافي

    119,212

  • وفيات

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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