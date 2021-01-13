شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يصرف النظر عن سالمين ويقترب من باولينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يقود خورفكان مفاوضات متقدمة مع الجناح البرازيلي باولينيو لاعب فريق ليفسكي الصربي بغرض التعاقد معه لدعم خط هجوم «النسور» الذي تنتظره مواجهات صعبة ومصيرية في الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

وفي حال أتم خورفكان الاتفاق سيكون باولينيو الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر ضمن خيارات المدرب كايو في مباراة الجزيرة المقبلة.

ومن جهة أخرى، صرف خورفكان النظر عن المدافع سالمين خميس لاعب شباب الأهلي بعد أن طلبه على سبيل الإعارة من ناديه، ووافقت إدارة «الفرسان» غير أن اللاعب لا يرغب في الرحيل معاراً.

ويسعى خورفكان إلى التعاقد مع ظهيرين قبل إغلاق «الميركاتو» وكان تعاقد مع طارق الخديم معاراً من الشارقة وإسماعيل الحمادي معاراً من شباب الأهلي، والمقيم عبدالله الرفاعي من الوحدة، كما قام بتصعيد الشاب ياسر الحمادي.

ومن جهة أخرى علم «الخليج الرياضي» أن خورفكان لم يتلق أي طلب من أي ناد بخصوص استعارة لاعبه المقيم أكوامي، وكانت تقارير ربطت اللاعب بالعين والشارقة.