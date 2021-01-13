شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكثف تحضيراته للقاء الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل اتحاد كلباء تدريباته اليومية استعداداً لمباراة الشارقة المرتقبة يوم الجمعة المقبل في ختام مواجهات الدور الأول لدوري الخليج العربي، والتي يأمل من خلالها «النمور» مواصلة مسيرة التميز والنتائج الإيجابية بعد أن استطاع الفريق المحافظة على سجله خالياً من الهزائم في 8 مباريات متوالية.

وشهد التدريب الأخير حضور علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة إلى جانب عدد من الأعضاء؛ لرفع الروح المعنوية وزيادة جرعة الحماس لدى اللاعبين.

وأثنى محمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق الأول ومسؤول التعاقدات بالنادي، على الأداء الجيد الذي يقدمه كلباء هذا الموسم على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية، خاصة وأن طموحات «النمور» كبيرة وتتمثل أولاً في الحصول على النقاط الكافية التي تؤمن بقاء الفريق مع أندية دوري الخليج العربي ومن ثم المنافسة على مركز جيد في المقدمة.

وأشار الزعابي أن القادم سيكون أصعب بكثير من واقع التحضيرات والتعاقدات التي تجريها أغلب الأندية خلال الميركاتو الشتوي الذي بدأ محتدماً.

ودعا الزعابي اللاعبين إلى طي صفحة بني ياس في كأس الخليج العربي وصب جل تركيزهم نحو موقعة الشارقة التي تمثل تحدياً للفريق الأصفر لتأكيد القدرة على المنافسة والاستمرار في سكة النتائج المُرضية.