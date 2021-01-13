«كام بلس سبورت» تطرح نقل دوري الهواة



رأس الخيمة: علي البيتي

تفاعلت شركة «كام بلس سبورت» المتخصصة في البث الإلكتروني مع التحقيق الذي أجراه «الخليج الرياضي» بعنوان: «يوتيوب سلاح يحارب كورورنا ورسالة قوية للقنوات الرياضية»، والذي سلط الضوء على غياب النقل التلفزيوني وتحفظات أندية الدرجة الأولى على تجاهل القنوات لدوري الأولى، حيث لجأت الأندية لنقل مبارياتها عن طريق يوتيوب لتقديم خدمة لجماهيرها.

وقال منصور المازمي منسق عام شركة «كام بلس سوبرت» والناطق باسم مجلس الإدارة إن شركته لها خبرة كبيرة في مجال نقل المباريات وهي تنقل حالياً مباريات دوري الصالات بأفضل تقنية، وأوضح: لدينا كاميرات ثابتة في كل الملاعب إلى جانب كاميرات أخرى متحركة، وهناك عقد يربطنا بكرة الصالات وسنكون سعداء لمساعدة أندية الهواة ونقل مبارياتها انطلاقاً من دور الشركة الوطني وحرصنا على دعم الرياضة.

وتابع: لدينا تجربة من قبل في مجال كرة القدم، حيث نقلنا مباراة بين العين والنصر قبل انطلاق البطولة الآسيوية الأخيرة، وكانت تجربة جيدة جداً وناجحة وأشاد بها الجميع، ولدينا قناة موجودة على التلفزيون الذكي والهاتف الذكي ويمكن تشغيلها في الجهازين إلى جانب ( اللابتوب)، وأيضاً لدينا ( سيرفر ) خاص بالإعلان وميزته أن الأندية تستطيع وضع إعلاناتها بنفسها عكس «اليوتيوب» ونحن سنساعد الأندية من خلال الإعلانات والمعلنين الذين نتعامل معهم وأيضاً يمكن للأندية استقطاب معلنين ورعاة توضع إعلاناتهم ويشاهدها الجميع.

وزاد: الميزة الأخرى أن المستخدم يمكنه مشاركة المباراة مع الآخرين إلى جانب الفيديوهات القصيرة والميزة المهمة جداً والتي تخص المدربين أكثر، أننا نمتلك أرشيفاً عاماً كاملاً يمكن العودة إليه في أي وقت، وكذلك ميزة تحليل المباريات والإحصاءات.

واختتم المازمي: عموماً ليست لدينا مشكلة في التعامل مع أندية الأولى أو مع الاتحاد بخصوص نقل مباريات دوري الأولى، وهذه مبادرة منّا، وأشكر «الخليج الرياضي» على تسليطه الضوء على قضية مهمة.