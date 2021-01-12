شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يكشف طبيعة إصابة مانولاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نابولي رسميًا، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، تعرض لإصابة عضلية من الدرجة الأولى. واستبدل مانولاس بنيكولا ماكسيموفيتش بعد 15 دقيقة من مباراة أودينيزي، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 17 للدوري الإيطالي.

وأصدر نابولي بيانًا رسميًا، جاء فيه: «كوستاس مانولاس الذي تم استبداله بعد 15 دقيقة من مباراة الأحد ضد أودينيزي، خضع لاختبارات طبية في عيادات النادي». وأضاف البيان: «أظهرت الاختبارات إصابته من الدرجة الأولى في العضلة السدادة الخارجية اليمنى».