شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أصعب 42 يوماً في حياتي قضيتها في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك سابقًا الذي ترك منصبه بالقلعة البيضاء، إٔن الفترة التي قضاها وتبلغ 42 يومًا كانوا الاثقل في حياته.

تابع يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «كان تكليف 42 يومًا تقال في حياتي، لكن كان لازم أخدم النادي بتاعي في وقت صعب وأقدم اللي أقدر عليه والناس كلها كانت كويسة لكن ظروف الخلفيات الكروية داخل النادي بالإضافة لمرض رئيس النادي المستشار أحمد بكري ووفاته بفيروس كورونا جعل الموقف صعبًا».

أضاف: أن التكليف كان من وزير الرياضة له حيث أخبره بالحاجة إليه في الفترة القادمة، وقال له «إنت عامل الدراسات ومجهزها عشان نظبط الدنيا داخل القلعة البيضاء».

واصل: «الحمد لله بذلت مجهود وظبطت الأوضاع الإدارية والفنية وسكنت كل واحد في مكانه صحيح ماعملناش أفضل شيء لقصر المدة لكن على الأقل أشعرنا الفريق بالاستقرار والصراحة لاعبي الزمالك محترمين وباتشيكو كان هايل ومن ثم كانت العملية سهلة».

أردف يونس: أٔهم إنجاز إننا إدينا شيكابلا حقه ومنحناه وضعه وعاملناه زي النجوم مابتتعامل في الفرق الكبيرة وهي أعلى مستوى معاملة، ظبطنا أوضاعه وعقده كانت إنتهى لكن عملناله تجديد بعقد يليق بيه«.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».