شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أصعب 42 يوماً في حياتي قضيتها في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك سابقًا الذي ترك منصبه بالقلعة البيضاء، إٔن الفترة التي قضاها وتبلغ 42 يومًا كانوا الاثقل في حياته.
تابع يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «كان تكليف 42 يومًا تقال في حياتي، لكن كان لازم أخدم النادي بتاعي في وقت صعب وأقدم اللي أقدر عليه والناس كلها كانت كويسة لكن ظروف الخلفيات الكروية داخل النادي بالإضافة لمرض رئيس النادي المستشار أحمد بكري ووفاته بفيروس كورونا جعل الموقف صعبًا».
أضاف: أن التكليف كان من وزير الرياضة له حيث أخبره بالحاجة إليه في الفترة القادمة، وقال له «إنت عامل الدراسات ومجهزها عشان نظبط الدنيا داخل القلعة البيضاء».
واصل: «الحمد لله بذلت مجهود وظبطت الأوضاع الإدارية والفنية وسكنت كل واحد في مكانه صحيح ماعملناش أفضل شيء لقصر المدة لكن على الأقل أشعرنا الفريق بالاستقرار والصراحة لاعبي الزمالك محترمين وباتشيكو كان هايل ومن ثم كانت العملية سهلة».
أردف يونس: أٔهم إنجاز إننا إدينا شيكابلا حقه ومنحناه وضعه وعاملناه زي النجوم مابتتعامل في الفرق الكبيرة وهي أعلى مستوى معاملة، ظبطنا أوضاعه وعقده كانت إنتهى لكن عملناله تجديد بعقد يليق بيه«.
يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».
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