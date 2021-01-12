شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو ألكانتارا: جيراراد أسطورة حلمت اللعب بجواره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تياجو ألكانتارا، نجم وسط ليفربول، عن اسم اللاعب الذي كان يتمنى اللعب إلى جواره، مشيرا إلى أنه أحد أساطير الريدز السابقين. وأشاد ألكانتارا بمواطنه تشابي ألونسو، زميله السابق في بايرن ميونخ، والذي اعتزل كرة القدم بعد أن لعبا معًا في الفريق البافاري لمدة 3 سنوات، حققا خلالها العديد من الألقاب.

وقال ألكانتارا في تصريحات نقلها حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي عبر "تويتر": "لقد لعبت بالفعل مع تشابي ألونسو، وهو واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم". وأضاف: "لكن ماذا لو لعبت إلى جوار ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول؟.. أعتقد أنه لو لعبت بجانبه فستكون طريقة جيدة لمعرفة المزيد عن كرة القدم".