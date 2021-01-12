شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو سيميوني يتفوق على يورجن كلوب وبيب جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أفضل مدرب لفريق خلال العقد الأخير من قِبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، متفوقا على أسماء من العيار الثقيل أمثال الإسباني بيب جوارديولا والألماني يورجن كلوب.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الخاص بإحصاءات كرة القدم الثلاثاء، تصدر الـ"تشولو" القائمة برصيد 152 نقطة، يليه جوراديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، (144 نقطة)، ثم كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، (105 نقطة).

وأوضح الاتحاد المعايير الخاصة بالاختيارات، حيث أشار إلى أنه تم الوضع في الاعتبار التصنيف السنوي لأفضل 20 مدربا، ويتم بمقتضاه منح نقاط وفقا لترتيب كل مدرب (على سبيل المثال، الأول في كل عام يحصل على 20 نقطة، والثاني 19... إلخ)، ثم يتم جمع المحصلة الإجمالية للنقاط خلال الفترة من 2011 وحتى 2020.

وقاد المدرب الأرجنتيني "الروخيبلانكوس" خلال تلك الفترة في 502 مباراة، وقاد الفريق لحصد 7 ألقاب، ليتربع على عرش الأفضل برصيد 152 نقطة، ثم يليه جوارديولا، ويليه كلوب، وفي المركز الرابع حل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبر، (91 نقطة).