شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يجدد عقد نجمه 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرسنال رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه الإنجليزي روب هولدينج، لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك حتى صيف 2024، مع خيار التجديد لمدة عام إضافي. ونجح روب هولدينج صاحب الـ25 عاما، في حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل آرسنال، خلال المباريات الماضية، حيث قدم مستويات ممتازة.

وعلق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال على تجديد هولدينج، قائلا: "منذ أن بدأت العمل كمدير فني، تأثرت بشدة بمساهمة روب مع الفريق وفي غرفة الملابس". وأضاف: "يؤدي التدريبات بشكل ممتاز، ويبرهن على ذلك بعروض عالية في المباريات، وقدم مستويات رائعة في المباريات، ودائمًا ما يكون حاضرًا في المواعيد الكبرى، ونهائي كأس الاتحاد أمام تشيلسي شاهدًا على ذلك".