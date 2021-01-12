شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: أكرم توفيق «جوكر» الأهلى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلى لا يراعي شعور اللاعبين ويلعب بالتشكيل الذي يمنحه المكسب.

وقال حمزة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضى هشام محيسن: «موسيماني لم يقتنع بأداء محمد هاني وبالتالي أشرك أكرم توفيق في هذا المركز وأصبح لاعب جوكر بالنسبة للمدرب ومنحه الثقة الكاملة في مشاركته بأى مركز داخل الملعب».

وأضاف: «المدير الفني دائما يبحث بين اللاعبين عن اللاعب الجوكر الذي يمنحه العديد من الحلول وهذا أمر إيجابي لموسيماني ومحمد هاني فقد الثقة في نفسه».