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كمونة: روح الفانلة الحمراء حسمت مواجهة الإنتاج

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن روح الفانلة الحمراء كانت سبب رئيسي في الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضى هشام محيسن: «موسيماني شعر بأن المباراة كانت ستهرب منه وبدأ يتكلم مع اللاعبين بعد الشوط الأول، وفى الشوط الثاني الفريق ظهر بشكل متغير تمامًا وهذا ما حدث بعد تفوق الأحمر».

وأضاف: «تغييرات موسيماني متأخرة، والتغيير الوحيد الإيجابي هو وليد سليمان الذي كان نقطة تحول في المباراة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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