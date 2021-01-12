شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف ويحل بعده 8 لاعبين في المركز الثاني بينهم 3 لاعبين عن النادي الأهلي برضيد 3 أهداف لكل منهم، ثم يأتي 24 لاعبًا آخر برصيد هدفين لكل منهم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمود كهرباء الأهلي 4 محمد شريف الأهلي 3 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 أحمد سمير طلائع الجيش 3 إمام عاشور الزمالك 3 حسام حسن سموحة 3 عمر كمال المصري 3 عبدالله السعيد بيراميدز 2 رمضان صبحي بيراميدز 2 مصطفي محمد الزمالك 2 أشرف بن شرقي الزمالك 2 يوسف أوباما الزمالك 2 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 2 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 2 أحمد رفعت المصري 2 صلاح أمين وادى دجلة 2 هيثم مصطفي أسوان 2 محمد عبدالمجيد الانتاج الحربي 2 رزاق سيسيه الإتحاد 2 رامي صبري إنبي 2 باسم مرسي الانتاج الحربي 2 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 2 عمرو جمال طلائع الجيش 2 فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي 2 محمد صادق الاسماعيلي 2 على معلول الأهلي 2 حسين الشحات الأهلي 2 رامي صبري إنبي 2 فادي فريد البنك الأهلي 2 أحمد على كامل البنك الأهلي 2 لويس إدواردو المقاولون 2