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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف ويحل بعده 8 لاعبين في المركز الثاني بينهم 3 لاعبين عن النادي الأهلي برضيد 3 أهداف لكل منهم، ثم يأتي 24 لاعبًا آخر برصيد هدفين لكل منهم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب

الفريق

الأهداف

محمود كهرباء

الأهلي

4

محمد شريف

الأهلي

3

والتر بواليا

الأهلي

3

وليد سليمان

الأهلي

3

مروان حمدي

مصر المقاصة

3

أحمد سمير

طلائع الجيش

3

إمام عاشور

الزمالك

3

حسام حسن

سموحة

3

عمر كمال

المصري

3

عبدالله السعيد

بيراميدز

2

رمضان صبحي

بيراميدز

2

مصطفي محمد

الزمالك

2

أشرف بن شرقي

الزمالك

2

يوسف أوباما

الزمالك

2

شريف دابو

سيراميكا كليوباترا

2

شادي حسين

سيراميكا كليوباترا

2

أحمد رفعت

المصري

2

صلاح أمين

وادى دجلة

2

هيثم مصطفي

أسوان

2

محمد عبدالمجيد

الانتاج الحربي

2

رزاق سيسيه

الإتحاد

2

رامي صبري

إنبي

2

باسم مرسي

الانتاج الحربي

2

شيمليس بيكلي

مصر المقاصة

2

عمرو جمال

طلائع الجيش

2

فخر الدين بن يوسف

الاسماعيلي

2

محمد صادق

الاسماعيلي

2

على معلول

الأهلي

2

حسين الشحات

الأهلي

2

رامي صبري

إنبي

2

فادي فريد

البنك الأهلي

2

أحمد على كامل

البنك الأهلي

2

لويس إدواردو

المقاولون

2

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

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