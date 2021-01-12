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شيفيلد يحقق انتصاره الأول في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع شيفيلد يونايتد، أول انتصار له في الممتاز، هذا الموسم بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء. ويدين شيفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيلي شارب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة، طرد ريان فراسير لاعب نيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 5 نقاط في المركز العشرين الأخير، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين والخسارة في 15 مباراة. في المقابل توقف رصيد نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في أربع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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