شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يحقق انتصاره الأول في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع شيفيلد يونايتد، أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء. ويدين شيفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيلي شارب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة، طرد ريان فراسير لاعب نيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 5 نقاط في المركز العشرين الأخير، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل تعادلين والخسارة في 15 مباراة. في المقابل توقف رصيد نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في أربع.