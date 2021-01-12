شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة ينتقد أداء «بواليا» مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن فريق الإنتاج الحربي قدم مستوى مميز للغاية في الشوط الأول، موضحًا أن اللياقة البدنية للاعبين انخفضت في الشوط الثاني.

وقال حمزة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضى هشام محيسن: «شخصية لاعبي الأهلى حسمت المباراة رغم تفوق الإنتاج الحربي في الشوط الأول ولكن اللياقة البدنية أيضًا كانت لها عامل أساسي في اللقاء لصالح المارد الأحمر».

وعن مستوي بواليا: «اللاعب يعاني من ضغوط بعد انتقاله للأهلى ومستواه غريب للغاية وهذا لاعب أخر غير الذي شاهدناه مع الجونة».