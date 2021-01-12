شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الإنتاج أهدر أهداف فى الشوط الأول أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن فريق الإنتاج الحربي قدم مستوى مميز للغاية فى الشوط الأول من اللقاء على الرغم من الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال كمونة فى تصريحات لاستاد "المصري اليوم" مع الناقد الرياضى هشام محيسن: "لاعبو الإنتاج الحربي قدموا مستوي مميز فى الشوط الأول وأضاعوا العديد من الفرص والأهداف ومختار مختار قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية أمام الأهلى".

وأضاف: "خبرة لاعبي الأهلى حسمت اللقاء بأربعة أهداف إلى جانب تألق وليد سليمان الذى يظل لاعب كبير ومثقل بالخبرات ويملك شخصية فريدة والأهلى كان مميز فى الشوط الثاني".