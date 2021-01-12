شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع خطة إعداد لاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يسعى لرفع المستوى البدني لبعض اللاعبين، حتى يكون الجميع في حالة بدنية واحدة قبل مونديال الأندية وانطلاق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وواصل حديثه عن لقاء الإنتاج الحربي، مضيفا، بالتأكيد أن التغييرات كانت معروفة قبل المباراة، وأنه أبلغ اللاعبين الذين تم استبدالهم بتوقيت المشاركة وعدد دقائق اللعب، ولم يفاجأ اللاعبون بالخروج من الملعب. واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين خاصة غير الجاهزين على المستوى البدني بسبب غيابهم خلال الفترة الماضية.
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