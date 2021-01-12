شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع خطة إعداد لاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يسعى لرفع المستوى البدني لبعض اللاعبين، حتى يكون الجميع في حالة بدنية واحدة قبل مونديال الأندية وانطلاق دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وواصل حديثه عن لقاء الإنتاج الحربي، مضيفا، بالتأكيد أن التغييرات كانت معروفة قبل المباراة، وأنه أبلغ اللاعبين الذين ‏تم استبدالهم بتوقيت المشاركة وعدد دقائق اللعب، ولم يفاجأ اللاعبون بالخروج من الملعب.‏ واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين خاصة غير الجاهزين على المستوى البدني بسبب ‏غيابهم خلال الفترة الماضية.‏