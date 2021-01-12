شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف أخطاء الأهلي خلال موقعة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق حقق أهدافه في ‏مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار ‏في المسابقة.‏

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «كانت هناك بعض الأخطاء في ‏التمرير في الثلث الأخير من الملعب، ولكن دفاعيًّا كان الأهلي جيدًا، ونفس الأمر في وسط ‏الملعب، واستطاع مهاجمو الفريق أن يسجلوا 4 أهداف ويحسموا الفوز بالمباراة».‏

وأوضح المدير الفني أن كرة القدم لا يوجد بها توقع لتوقيت تسجيل الأهداف، وأن أول 4 ‏مباريات له مع الفريق بعد توليه المهمة كان الأهلي يسجل في الشوط الأول، ولا يوجد أزمة ‏في حالة التسجيل خلال الشوط الثاني وهذا هو حال كرة القدم، وهو أمر وارد يجب أن نتقبله.‏ وشدد المدير الفني على أنه يركز على التسجيل من الضربات الثابتة خلال التدريبات، وفي ‏حديثه مع اللاعبين، لاستغلال هذا العنصر.‏

وأشار إلى أن الفرق المنافسة تدرس الأهلي جيدًا وكذلك طريقة اللعب والتحركات، ولكن ‏الأهلي يحاول تنويع اللعب من خلال التسجيل من ضربات ثابتة.‏ وأكد موسيماني أنه يسعى من خلال التغييرات إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين غير ‏الجاهزين بدنيًّا، حيث تم تغيير بدر بانون من أجل إتاحة الفرصة لرامي ربيعة، ‏لتجهيزه مثلما حدث مع سعد سمير في المباراة الأخيرة، ونفس الأمر مع محمد ‏هاني بعد عودته وشفائه من كورونا، وتم استبدال حمدي فتحي بهدف الحفاظ عليه وتجنب تعرضه للإجهاد، خاصة أنه شارك ‏بصورة أساسية في المباريات الأخيرة.