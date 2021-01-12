شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف أخطاء الأهلي خلال موقعة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق حقق أهدافه في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، بإضافة ثلاث نقاط جديدة وتسجيل أربعة أهداف لمواصلة المشوار في المسابقة.
وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «كانت هناك بعض الأخطاء في التمرير في الثلث الأخير من الملعب، ولكن دفاعيًّا كان الأهلي جيدًا، ونفس الأمر في وسط الملعب، واستطاع مهاجمو الفريق أن يسجلوا 4 أهداف ويحسموا الفوز بالمباراة».
وأوضح المدير الفني أن كرة القدم لا يوجد بها توقع لتوقيت تسجيل الأهداف، وأن أول 4 مباريات له مع الفريق بعد توليه المهمة كان الأهلي يسجل في الشوط الأول، ولا يوجد أزمة في حالة التسجيل خلال الشوط الثاني وهذا هو حال كرة القدم، وهو أمر وارد يجب أن نتقبله. وشدد المدير الفني على أنه يركز على التسجيل من الضربات الثابتة خلال التدريبات، وفي حديثه مع اللاعبين، لاستغلال هذا العنصر.
وأشار إلى أن الفرق المنافسة تدرس الأهلي جيدًا وكذلك طريقة اللعب والتحركات، ولكن الأهلي يحاول تنويع اللعب من خلال التسجيل من ضربات ثابتة. وأكد موسيماني أنه يسعى من خلال التغييرات إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين غير الجاهزين بدنيًّا، حيث تم تغيير بدر بانون من أجل إتاحة الفرصة لرامي ربيعة، لتجهيزه مثلما حدث مع سعد سمير في المباراة الأخيرة، ونفس الأمر مع محمد هاني بعد عودته وشفائه من كورونا، وتم استبدال حمدي فتحي بهدف الحفاظ عليه وتجنب تعرضه للإجهاد، خاصة أنه شارك بصورة أساسية في المباريات الأخيرة.
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