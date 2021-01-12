شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي اسوان يناشد رئيس الوزراء بصدور قرار بتخصيص أرض النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد نادي اسوان الرياضي رئيس مجلس الوزراء بصدور قرار تخصيص أرض النادى بمدينة اسوان الجديدة.

ووجه اللواء احمد سليمان رئيس النادي، الشكر لمحافظ أسوان للدعم والمساندة والمتابعة المستمرة، مضيفاً نسعى بكل الوسائل لإستكمال الموسم على ملعب أسوان، لافتا إلى ان ملعب مباراتنا مع الزمالك لم يحدد بعد.

وأضاف: «نتمني التوفيق مع كابتن علاء عبدالعال، ومن لا يقدر اسم أسوان لا يستحق أن نرد عليه ونتعامل مع الجميع بأخلاق الرياضة».