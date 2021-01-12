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حسين الشحات: قد أعود للاحتراف في الدوري الاماراتي والقرار في يد الأهلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أنه قد يعود للإحتراف في الدوري الاماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الشحات، في تصريحات إعلامية، أنه تلقي عرض جاد من احد الأندية الإماراتية للانتقال اليهم عن طريق البيع النهائي.

وأوضح الشحات، أنه طالب مسؤولي النادي الاماراتي، مفاتحة مسؤولي النادي الأهلي، في الأمر بصورة رسمية لأن القرار قرارهم وليس قراره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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