شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: قد أعود للاحتراف في الدوري الاماراتي والقرار في يد الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أنه قد يعود للإحتراف في الدوري الاماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الشحات، في تصريحات إعلامية، أنه تلقي عرض جاد من احد الأندية الإماراتية للانتقال اليهم عن طريق البيع النهائي.

وأوضح الشحات، أنه طالب مسؤولي النادي الاماراتي، مفاتحة مسؤولي النادي الأهلي، في الأمر بصورة رسمية لأن القرار قرارهم وليس قراره.