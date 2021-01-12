شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: فوز الأهلي أهم من تسجيل الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الاول للنادي الاهلي، أنه رغم احرازه هدف في مرمي الانتاج الحربي، إلا أن فرحة الفوز أهم عنده بكثير من إحراز الأهداف.

وفاز الأهلي، على الإنتاج الحربي، بأربعة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري.

وشدد الشحات، على ان زملائه بالفريق يساندونه ويسعون لظهوره بالصورة المتميزة في جميع المباريات التي يشارك خلالها.