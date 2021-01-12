شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالعلا: وليد سليمان رجل مباراة «الإنتاج».. و«ديانج» لاعب ارتكاز عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد ابوالعلا، نجم الزمالك الأسبق، في تحليله لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي، ان وليد سليمان، كان رجل المباراة بلا منازع.

وأضاف أبوالعلا، ان سليمان، استطاع خلال وقت قصير جداً من عمر مشاركته في المواجهة، أن يحرز هدفين من أجمل أهداف الدوري.

وشدد ابوالعلا، أن أليو ديانج، لاعب ارتكاز عالمي، وله دور كبير في فوز الأهلي بجميع المباريات، بسبب تميز ارتكازه.