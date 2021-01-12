شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يتحدث عن إهداره الأهداف مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يبذل قصارى جهده، من أجل تقديم أفضل مستوى مع الفريق، وأبدى سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال بواليا أنه يسعى للتأقلم مع باقي زملائه في الفريق، ولديه ثقة كبيرة في العودة لتسجيل الأهداف خلال المباريات المقبلة، لإسعاد جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أنه يدرك تمامًا رغبة الجمهور في مشاهدته يحتفل بتسجيل الأهداف.

وأبدى بواليا سعادته للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، موضحًا أنه يسعى لإثبات ذاته وتقديم مستوى أفضل مع الفريق، خلال المواجهات القادمة، لكنه يطالب الجميع بالصبر عليه. وأشاد مهاجم الأهلي بالمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي يدعم كل اللاعبين، ويتحدث معهم بشكل إيجابي، كما يعطي الجميع طاقة إيجابية لتقديم مستوى أفضل.

واختتم بواليا تصريحاته، مؤكدًا أنه يثق في قدراته التهديفية، وأنه سيعود للتسجيل خلال المباريات المقبلة ويحتفل مع زملائه في الأهلي.