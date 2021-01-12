ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق عاشور وسليمان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعل الصراع على قمة الدوري المصري الممتاز، بين القطبين الأهلي، والزمالك، بعد فوزهما، مساء الثلاثاء، على الإنتاج الحربي، والمصري البورسعيدي، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على المصري البورسعيدى بهدف دون رد.

وسجل هدف المبارة الوحيد، إمام عاشور فى الدقيقة 55 من تسديدة صاروخية بعد مجهود فردي جاءت على يمين أحمد مسعود حارس المصري.

على الجانب الأخر، حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف لهدف.

وسجل علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 48، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأحرز البديل وليد سليمان الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين، 77، و86 على الترتيب، فيما أحرز هدف الإنتاج الوحيد باسم مرسي في الدقيقة 84.

وسيطر الأهلي على أغلب مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي للإنتاج، وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة محققة.

وبذلك ارتفع رصيد الأهلي لـ16 نقطة في الصدارة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

المركز الأول.. الأهلي برصيد 16 نقطة من 6 مباريات

المركز الثاني.. الزمالك برصيد 16 نقطة من 6 مباريات

المركز الثالث.. الجونة برصيد 12 نقاط من 6 مباريات

المركز الرابع.. المصري برصيد 10 نقاط من 7 مباريات

المركز الخامس.. مصر المقاصة برصيد 10 نقاط من 7 مباريات

المركز السادس.. بيراميدز برصيد 9 نقاط من 6 مباريات

المركز السابع.. سيراميكا كليوباترا برصيد 8 نقاط من 6 مباريات

المركز الثامن.. الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات

المركز التاسع.. إنبي برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

المركز العاشر.. البنك الأهلي برصيد 7 نقاط من 7 مباريات

المركز الحادي عشر.. سموحة برصيد 7 نقاط من 6 مباريات

المركز الثاني عشر.. الإسماعيلي برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز الثالث عشر.. وادي دجلة برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز الرابع عشر.. غزل المحلة برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز الخامس عشر.. أسوان برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز السادس عشر.. المقاولون العرب برصيد 4 نقاط من 5 مباريات

المركز السابع عشر.. الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط من 6 مباريات

المركز الثامن عشر.. طلائع الجيش برصيد نقطة من 6 مباريات

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي الإنتاج الحربي

1- محمود كهربا (الأهلي) - 4 أهداف

2- مروان حمدي ( مصر للمقاصة) - 3 أهداف

3- محمد شريف (الأهلي) - 3 أهداف

4- أحمد سمير (طلائع الجيش) - 3 أهداف.

5- والتر بواليا (الأهلي) -3 أهداف.

6- أمام عاشور (الزمالك) - 3 أهداف.

7- حسام حسن (سموحة) - 3 أهداف.

8- وليد سليمان (الأهلي) -3 أهداف.

9- أشرف بنشرقي (الزمالك) - هدفين.

10- حسين الشحات (الأهلي ) - هدفين.