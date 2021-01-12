الأهلي يضرب الإنتاج برباعية ويستعيد الصدارة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، الثلاثاء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 48، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأحرز البديل وليد سليمان الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين، 77، و86 على الترتيب، فيما أحرز هدف الإنتاج الوحيد باسم مرسي في الدقيقة 84.

وسيطر الأهلي على أغلب مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي للإنتاج، وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة محققة.

وبذلك ارتفع رصيد الأهلي لـ16 نقطة في الصدارة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد الإنتاج عند 4 نقاط في المركز الـ17.

شاهد أهداف المباراة: