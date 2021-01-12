بواليا: سعيد بأنني سأتواجد بكأس العالم للأندية..موسيماني يعاملنا كـ"أب"..وإن شاء الله سأسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب النادي الأهلي، والتر بواليا، سعادته بالفوز أمام الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأضاف بواليا، في تصريحات لفضائية النادي الأهلي عقب المباراة:"سعيد بالفوز اليوم أمام الإنتاج ومع الوقت سيكون الأمر أفضل وأتأقلم أكثر من لاعبي الأهلي، وأقول للجماهير سيكون تحدياً لي التسجيل الفترة المقبلة ولكن مع الوقت سيكون كل شيء أفضل فقط احتاج للصبر".

وأضاف لاعب الأهلي:"سعيد بأنني سأتواجد في كأس العالم للأندية والأهلي نادي كبير ولكن شيء جيد التواجد في البطولة والظهور بشكل جيد".

وأشاد والتر بواليا، بتعامل المدير الفني الجنوب أفريقي لفريقهم معهم، قائلاً:"يتحدث معنا ويعطينا الثقة ويتعامل معنا كوالد وبصورة جيدة ويُشجعنا للظهور بصورة جيدة".

وأتم بالوليا تصريحاته قائلاً:"إن شاء الله المباراة المقبلة كل الأمور ستسير بصورة جيدة وسأسجل واحتفل بهدفي".

وكان الأهلي قد نجح في ضم بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من صفوف الجونة؛ حيث شارك معه في 3 مباريات ولكنه لم يُسجل في أي منهم.