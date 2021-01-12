قمصان: المنافسة كبيرة بين أكرم وهاني ورمضان.. والأفضل سيلعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن المنافسة كبيرة بين الثلاثي الذي يشارك خلال الموسم الحالي في مركز الظهير الدفاعي الأيمن.

وفي تصريحات لقناة النادي الأهلي قال قمصان :"موسيماني يسعى دائماً لإيجاد بدائل وخيارات عدة في كل مركز، وهو سبب إشراك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن أمام الانتاج الحربي".

وصنع أكرم توفيق هدفين في فوز فريقه على الانتاج الحربي (4-1) ليقوده إلى صدارة الدوري الممتاز، بعد أن لعب في مركز الظهير الأيمن أساسياً للمرة الأولى.

وأضاف سامي قمصان :"أحمد رمضان قدم أداء جيد في نفس المركز، واليوم عاد محمد هاني في الشوط الثاني بعد فترة غياب، المنافسة قوية بينهم، والأفضل هو من سيلعب في النهاية".

وعن مواجهة الانتاج قال قمصان :"مختار من أفضل مدربي الدوري المصري، كانت لدينا أفضلية في الشوط الثاني ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف".

وأتم قمصان :"لو سجلنا الأهداف المهدرة في الشوط الأول من كهربا وعلي معلول، لتحققت نتيجة أكبر من الفوز برباعية، لكنها نتيجة مرضية بالنسبة لنا".