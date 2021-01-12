الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية في قطاعات الزمالك، أن المفاوضات مع فريق سانت إيتيان الفرنسي بشأن مصطفى محمد مهاجم الفريق وصلت إلى المرحلة الأخيرة.

وأصبح مصطفى محمد قريبًا من الانتقال لصفوف سانت إيتيان الفرنسي في صفقة ستصل قيمتها خمسة ملايين دولار إلى جانب إضافات أخرى في الصفقة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "التواصل بين الزمالك وسانت إيتيان اقترب من النهاية والمفاوضات أصبحت في المرحلة الأخيرة".

وأضاف: "مصطفى محمد اتفق منذ البداية مع المجلس السابق على الاحتراف، وهذا ما جعله يتألق خلال الفترة الأخيرة في الملعب".

وواصل جعفر: "المجلس الحالي اشترط عليه أن يكون الاحتراف في دولة أوروبية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "رشحنا لاعبين أجانب ومصريين لباتشيكو مدرب الزمالك وهو يحرص على متابعة اللاعبين في المباريات ولا يحب أن يعرض عليه لاعب بل أن يرى اللاعبين بنفسه".

ولم يشارك مصطفى محمد في آخر أربع مباريات مع الزمالك ضد كل من سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري.