مصدر لـ"الخليج 365": ثلاثي بيراميدز مطلوب في سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

يستهدف نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف بيراميدز لتدعيم صفوفه في الفترة المُقبلة والاستمرار في المنافسة بقوة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر لـ"يلا كورة" أن كليوباترا يسعى لضم محمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد أيمن منصور من صفوف بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن كليوباترا يسعى لاستغلال الفرصة بسبب عدم مشاركة محمد فاروق ومحمد فتحي بصفة أساسية مع الفريق وهو ما يدفعهم للرحيل.

ويأمل كليوباترا في أن يحسم التعاقد مع الثلاثي خلال يناير الجاري قبل غلق سوق الانتقالات، مع فتح باب ضم أي منهم على سبيل الإعارة إذا رفض بيراميدز البيع النهائي.