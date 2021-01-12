مختار مختار يعلق على خسارة الإنتاج الحربي أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مختار مختار مدرب نادي الانتاج الحربي، عن خسارة فريقه أمام الأهلي في الدوري الممتاز برباعية مقابل هدف.

وقال مختار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " مباراة الأهلي من المباريات الصعبة لفريقنا كنا أول شوط ظهرنا بشكل متزن وقدمنا بشكل كويس حذرت اللاعيبة من صحوة الأهلي في الشوط الثاني لكن فارق الإمكانيات والتفكير كان لصالح الأهلي

إلى جانب التوفيق".

وأضاف " أهداف الأهلي خصوصا الثالث والرابع كان ممكن نتعامل معاهم بسهولة، اهدرنا هدف قبل تسجيل الأهلي الرابع كان ممكن يصعب المهمة على الأهلي هدف وليد الشوط الرابع فيه توفيق كبير رغم أن وليد هداف كان ممكن نتعامل مع الفرص بشكل أفضل

لكن في الأول والآخر الامكانيات".

وأكمل " اشتغلنا اول شوط ازاي نوقف علي معلول بشكل فوق الممتاز وقولت للاعيبة ازاي تستغل المساحة اللي وراه لكن فارق الإمكانيات والقدرات صب في مصلحة الأهلي رغم أننا وقفنا مفاتيح لعب الأهلي الشوط الأول ".

وأتم " باسم مرسي موجود معانا الموسم دا هيجدد أو لا الله اعلم لسه هنشوف وحاليا معندوش عروض لو حد بعت هناقشها نرجو أننا نضم صفقات جديدة تساعدنا في الفترة المقبلة".