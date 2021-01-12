غدًا.. الفيوم مواليد 2001 في مهمة صعبة أمام المقاصة في دوري منطقة الفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق كرة القدم مواليد 2001، نظيره فريق مصر المقاصة مواليد 2001، في الثانية من ظهرغدًا الأربعاء، على ملعب المدينة الرياضية بدمو، في إطارثالث مباريات دوري منطقة الفيوم لدوري الناشئين.

يأمل الفريق للفوز واقتناص الثلاث نقاط أملًا في خطف صدارة المجموعة، من فريق المقاصة المتصدر،

ويسعى أيضًا فريق الفيوم لتعويض تعادله في المباراة الماضية أمام إطسا.

خاض الفريق مباراة مباراتين فاز بالأولى على نظيره الهلال، بنتيجة 3 – 1، سجل يوسف هاني، نجل الكابتن هاني كمال "هدف"، وعلاء مصطفى "هدفين"،

ثم تعادل في المباراة الماضية أمام شباب إطسا بهدف لمثله، سجل هدف المباراة أيضًا يوسف هاني.

ويقود الفريق فنيًا، كل من: "سلامة يوسف مدير فني، وهاني كمال، مدرب، ومحمد مصطفى، إداري، والدكتور شحاتة، علاج طبيعي، ويترأس إدارة قطاع الناشئين بالنادي، أحمد عوض الله".

وتضم مجموعة الفيوم كل من: "مصر المقاصة والهلال وشباب ناصر وشباب إطسا إضافة لفريق الفيوم".