رسمياً.. تأجيل بطولتى العالم ‏للخماسى الحديث الى يوليو القادم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كلا من الإتحاد الدولى والإتحاد المصرى للخماسى الحديث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى فى بيان مشترك وبعد التنسيق فيما بينهم بتأجيل بطولتى العالم للناشئين تحت 21 سنة والشباب تحت 17 و 19 سنة والتى كانت مقرر اقامتهما خلال شهر فبراير القادم على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها باأبى قير بالأسكندرية ، لتقام خلال شهر يوليو القادم لعام 2021 .
و أعرب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث عن أسفه كلمته قائلاً " نشعر بحزن كبير اليوم بعد الإعلان عن تأجيل بطولتى العالم للناشئين والشباب 2021 بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا بكل دول العالم ، والتى أثرت علينا جميعاً وأن صحتنا هى أهم شئ لدينا فلا بد من الحفاظ عليها فى الوقت العصيب ، وأنا أشعر بالحزن لدى لاعبينا الناشئين والشباب وأن عليهم الإنتظار لمدة أكبر للإشتراك ببطولتى العالم مرة أخرى ، حيث أنكم مستقبل لعبتنا ونعمل جاهدين لتوفير كل الدعم لكم ، وأتمنىلكم التدريب والإستعداد فى جو خالى من الأمراض ، ويجب عليكم أن تصغوا جميعاً لتعليمات حكوماتكم وخبراء الطب بدولكم للمحافظة على صحتكم . ورغم قرارنا بشأن تأجيل البطولتين إلى شهر يوليو القادم ، إلا أننا على ثقة تامة فى قدرات اللجنة المنظمة للبطولتين فى مصر فى تنظيم بطولة رائعة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والصحية بالإشتراك مع الجنة الطبية بالإتحاد الدولى للعبة . وفى الختام أود أن أشكر أصدقائنا الإتحاد المصرى للخماسى الحديث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى لتعاونهم الدائم والمستمر وتفهمهم للموقف" . وأعلن الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى خلال كلمته " لنا الشرف بتحمل مسئولية اقامة بطولة العالم القادمة للخماسى الحديث للناشئين والشباب 2021 على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى فى المدينة الجميلة الأسكندرية . نحن نتفهم تماماً ونقبل الأسباب التى تناقشنا بها مع الإتحاد الدولى والإتحاد المصرى للخماسى الحديث بتأجيل البطولتان ونشكركم على مجهوداتكم وتعاونكم معنا لضمان إقامة البطولتين فى عام 2021 وعدم الغائهم ، لضمان إقامة البطولتين على أعلى مستوى فنى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين . سنكون جاهزين فى يوليو القادم لإستقبال الجميع بالأسكندرية إن شاء الله " . وخلال كلمته أكد المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية " لقد إنتظرنا لأكثر من سنة بدون اقامة بطولات معتمده فى لعبة الخماسى الحديث لإسكتمال النشاط مرة أخرى . وسوف نتحمل الإنتظار لأربعة أشهر أخرى ، ويمكننا تحملها جميعاً وذلك للحفاظ على صحتنا جميعاً لأنها أهم شئ لدينا هى الحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين والمشاركين . هذا التأخير سوف يعطى المزيد من الوقت للاعبى دول العالم للتدريب والإعداد الجيد للإشتراك فى البطولة وإتاحة فرص متساوية للجميع . وفى الختام أود أن أشكر الإتحاد الدولى للخماسى الحديث و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية لتفهمهم التام وتعاونهم المستمر معنا لإنجاح البطولة وظهور مصر بالشكل اللائق والمشرف التى تستحقه . أتمنى أن تكون بطولة رائعة يستمتع بها الجميع " .