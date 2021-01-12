رسمياً.. تأجيل بطولتى العالم ‏للخماسى الحديث الى يوليو القادم

ياسر رشاد - القاهرة - ‏أعلن كلا من الإتحاد الدولى والإتحاد المصرى للخماسى الحديث والأكاديمية العربية ‏للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى فى بيان مشترك وبعد التنسيق فيما بينهم بتأجيل بطولتى ‏العالم للناشئين تحت 21 سنة والشباب تحت 17 و 19 سنة والتى كانت مقرر اقامتهما ‏خلال شهر فبراير القادم على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحرى بمقرها باأبى قير بالأسكندرية ، لتقام خلال شهر يوليو القادم لعام 2021 .‏

و أعرب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث عن أسفه ‏كلمته قائلاً " نشعر بحزن كبير اليوم بعد الإعلان عن تأجيل بطولتى العالم للناشئين ‏والشباب 2021 بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا بكل دول العالم ، والتى أثرت علينا ‏جميعاً وأن صحتنا هى أهم شئ لدينا فلا بد من الحفاظ عليها فى الوقت العصيب ، وأنا ‏أشعر بالحزن لدى لاعبينا الناشئين والشباب وأن عليهم الإنتظار لمدة أكبر للإشتراك ‏ببطولتى العالم مرة أخرى ، حيث أنكم مستقبل لعبتنا ونعمل جاهدين لتوفير كل الدعم لكم ‏، وأتمنى

لكم التدريب والإستعداد فى جو خالى من الأمراض ، ويجب عليكم أن تصغوا ‏جميعاً لتعليمات حكوماتكم وخبراء الطب بدولكم للمحافظة على صحتكم .‏ ورغم قرارنا بشأن تأجيل البطولتين إلى شهر يوليو القادم ، إلا أننا على ثقة تامة فى ‏قدرات اللجنة المنظمة للبطولتين فى مصر فى تنظيم بطولة رائعة وتوفير كافة الإجراءات ‏الوقائية والصحية بالإشتراك مع الجنة الطبية بالإتحاد الدولى للعبة .‏ وفى الختام أود أن أشكر أصدقائنا الإتحاد المصرى للخماسى الحديث والأكاديمية العربية ‏للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى لتعاونهم الدائم والمستمر وتفهمهم للموقف" .‏ وأعلن الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل ‏البحرى خلال كلمته " لنا الشرف بتحمل مسئولية اقامة بطولة العالم القادمة للخماسى ‏الحديث للناشئين والشباب 2021 على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏للنقل البحرى فى المدينة الجميلة الأسكندرية .‏ نحن نتفهم تماماً ونقبل الأسباب التى تناقشنا بها مع الإتحاد الدولى والإتحاد المصرى ‏للخماسى الحديث بتأجيل البطولتان ونشكركم على مجهوداتكم وتعاونكم معنا لضمان إقامة ‏البطولتين فى عام 2021 وعدم الغائهم ، لضمان إقامة البطولتين على أعلى مستوى فنى ‏وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين .‏ سنكون جاهزين فى يوليو القادم لإستقبال الجميع بالأسكندرية إن شاء الله " .‏ وخلال كلمته أكد المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين ‏عام اللجنة الأوليمبية المصرية " لقد إنتظرنا لأكثر من سنة بدون اقامة بطولات معتمده ‏فى لعبة الخماسى الحديث لإسكتمال النشاط مرة أخرى .‏ وسوف نتحمل الإنتظار لأربعة أشهر أخرى ، ويمكننا تحملها جميعاً وذلك للحفاظ على ‏صحتنا جميعاً لأنها أهم شئ لدينا هى الحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين والمشاركين ‏‏.‏ هذا التأخير سوف يعطى المزيد من الوقت للاعبى دول العالم للتدريب والإعداد الجيد ‏للإشتراك فى البطولة وإتاحة فرص متساوية للجميع .‏ وفى الختام أود أن أشكر الإتحاد الدولى للخماسى الحديث و الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا للنقل البحرى واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ‏المصرية لتفهمهم التام وتعاونهم المستمر معنا لإنجاح البطولة وظهور مصر بالشكل ‏اللائق والمشرف التى تستحقه .‏ أتمنى أن تكون بطولة رائعة يستمتع بها الجميع " .‏