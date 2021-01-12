الاهلي يكتسح الانتاح الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي فوزاً كبيرا علي الانتاح الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده الي 16 نقطة ليستعيد صدارة حدول ترتب المسابقة بفارق الاهداف عن غريمه التقليدي الزمالك.

الشوط الاول

بدا الاهلي الشوط الاول بضغط هجومي متوقع علي الانتاج الحربي وكاد محمود كهربا نجم الفريق أن يباغت الانتاج بتسجيل الهدف الاول بعد اربعة دقائق فقط، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليهدد مرمي الانتاح الحربي بتسديدة مرت جوار القائم بعد مراوغة جيدة لمدافع الانتاج علي حدود منطقة الجزاء.

واصل الاهلي استحواذه علي الكرة طوال الربع ساعة الاولي من الشوط الأول قبل أن يدخل لاعبو الانتاج في اجواء المباراة بفضل الضغط الثنائي من المهاجمين باسم مرسي ومحمد فييرا بجانب انطلاقات عبد الرحمن شيكا وشبراوي من الطرفين الايمن والايسر.

شكلت المحاولات الهجومية للانتاج خطورة

كبيرة علي دفاعات الاهلي لكن تألق المغربي بدر بانون في رقابة باسم مرسي حال دون تحويل هذه الفرص الي اهداف.

بعد نصف ساعة من عمر الشوط الاول استعدا الاهلي مرة اخري زمام الامور ونجح في السيطرة مجدداً علي منطقة المناورات، وأهدر والتر بواليا فرصدة محققة للاهلي وهو في مواجهة المرمي، قبل أن تتصدي العارضة لتسديدة علي معلول من ركلة حرة مباشرة في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة4 انقذ بانون مرمي الاهلي من هدف محقق من أمام مصطفي البدري الذي استغل الخطأ الفادح من محمد الشناوي بعد أن سقطت الكرة من يده داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بداية نارية ونجح بعد دقيقتين فقط في تسجيل اول اهدافه في

المباراة بعد متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء للكرة التي تصدي لها حارس الانتاج من امام حسين الشحات المنفرد بالمرمي، ليضعها معلول في الشباك بسهولة.

بعد الهدف نجح الاهلي في فرض ايقاعه علي ملعب المباراة وسط استسلام واضح من لاعبي الانتاج الحربي خاصة في ظل التراجع الواضح في مردودهم البدني.

سيطر الاهلي علي وسط الملعب وحاول تسجيل هدف ثان لقتل المباراة وحسم النقاط الثلاثة، وكاد والتر بواليا ان يسجل اول اهداف مع المارد الاحمر الي أنه اضاع الفرصة بغرابة.

وفي الدقيقة 67 نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للاهلي بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة علي يمين احمد يحيي حارس الانتاج الحربي.

واصل الاهلي ضغطه بعد الهدف الثاني ونجح البديل وليد سليمان في تسجيل ثالث الاهداف بطريقة رائعة في الدقيقة 77 بعد تمريرة متقنة من أكرم توفيق أحد نجوم المباراة.

بعد الهدف الثالث نشط الانتاج الحربي هجومياص واستطاع باسم مرسي تسجيل هدف خفظ ماء الوجه في الدقيقة 84، قبل أن يرد وليد سليمان سريعاً بتسجبل رابع الاهداف في الدقيقة 87.