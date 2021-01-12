بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الانجليزي بين “مانشستر يونايتد وبيرنلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وبيرنلي على ملعب “تورف مور”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كيفين فريند”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

واصل مانشستر يونايتد سلسلة النتائج الإيجابية والخالية من الهزائم في الدوري الانجليزي للمباراة العاشرة على التوالي (فاز في 8، وتعادل في 2)، بعدما تغلب على “أستون فيلا” في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصبح مانشستر يونايتد أقرب إلى الصدارة أكثر من أي وقت مضى حيث يحتاج إلى الفوز أو على الأقل التعادل من أجل معانقة المركز الأول لأول مرة منذ موسم 2017، وذلك بعدما واصل المتصدر “ليفربول” نتائجه المتواضعة في الجولة الماضية بالخسارة أمام “ساوثامبتون” وقبل ذلك تعادل في مباراتين تواليًا.

ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي لم يهزم خارج أرضه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يتطلع نادي “بيرنلي” الهروب أكثر عن منطقة الهبوط بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد انتصاره في الجولة الماضية على “شيفيلد يونايتد”.

ولم يحقق بيرنلي الفوز في آخر 6 مباريات على أرضه أمام مانشستر يونايتد، حيث خسر 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد، وفشل في زيارة شباك الشياطين الحمر في تلك المباريات الخمس، وتلقى هدفين أو أقل في كل من الهزائم الأربع.

مانشستر يونايتد 0-0 بيرنلي

???? ملعب تورف مور (بيرنلي – شمال مدينة بلاكبيرن)

???? الدوري الانجليزي (مؤجلة من الجولة 1)

جارية الآن

بث مباشر دقيقة بدقيقة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للمباراة المرتقبة بين مانشستر وبيرنلي على ملعب تورف مور، والمؤجلة منذ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بسبب انشغال “اليونايتد” بنصف نهائي الدوري الأوروبي في صيف 2020.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” لتغطية هذا اللقاء المثير من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة باستخدام زر “ريفريش” للحصول على أبرز أحداث ومستجدات اللقاء

???? ملعب تورف مور يقع في مدينة بيرنلي شمال مدينتي بولتون وبلاكبيرن.. وبالقرب من مدينة ليدز يونايتد..

???? النتائج السابقة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي لا تُبشر بخير بالنسبة لعشاق الشياطين الحمر، حيث فاز بيرنلي على ملعب أولد ترافورد يوم 22 يناير 2020 بهدفين دون رد، وتعادل 2/2 في نفس الملعب يوم 29 يناير 2019، لكن آخر مواجهتين لليونايتد على ملعب بيرنلي، فاز الفريق بنفس النتيجة 2/صفر.

????‍♂️ يُدير هذا اللقاء، الحكم “كيفين فريند”.

????‍♂️ ???? كيفين فريند لم يقم بإدارة أي مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم 2021/2020، وترجع آخر مباراة أدارها للفريق إلى تاريخ 29 يناير 2020، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد 1/صفر على ملعب طيران الاتحاد أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

????‍♂️ ???? آخر مباراة أدارها الحكم كيفين فريند لنادي بيرنلي كانت أمام كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي هذا الموسم (2021/2020)، وانتهت بفوز بيرنلي بهدف نظيف، وفي نهاية الموسم الماضي أدار للفريق مباراة أمام نوريتش انتهت بفوزه 2/0 على ملعب كارو روود.

???? من المحتمل ألا يشارك مع مانشستر يونايتد الرباعي “بول بوجبا وإيريك بايي وفيكتور ليندلوف ولوك شو” بسبب عدم تعافيهم الكامل من الإصابات.

???? من المحتمل ألا يشارك مع بيرنلي الخماسي “جيمس دان وكيفين لونج ودوايت مكنيل وجاي رودريجيز وتشارلي تايلور”، بسبب عدم تعافيهم الكامل من الإصابات.

☑️ تشكيلة بيرنلي الأساسية: نيك بوب – بيتيرس – مي – تراكوفسكي – لوتون – جودموندسون – براونهيل – ويستود – برادي – وود – بارنز.

☑️ تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية: دافيد دي خيا – لوك شو – هاري ماجواير – إيريك بايي – وان بيساكا – بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – أنتوني مارسيال – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – إدينسون كافاني.

الشوط الأول

⏰ تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش

دقيقة حداد الآن

1″ صافرة بداية المباراة..

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي اليوم

..