فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري We “وليد سليمان يخطف الأضواء في دقائق قليلة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الاهلي والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والمنتهية بفوز المارد الأحمر على رجال مختار مختار.

نقل بث مباشر مباراة “الاهلي والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورتس 1، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

حقق النادي الاهلي فوزًا مستحقًا على الانتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب “الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم المصري “‘محمد عادل”.

فك الظهير الأيسر علي معلول حصار دفاع الانتاج الحربي بتسجيل الهدف الأول للنادي الاهلي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، بعدما راوغ حسين الشحات حارس المرمى لتطول الكرة منه وتصل إلى التونسي الذي أودعها في الشباك بدقة.

وعند الدقيقة (70) سجل حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة قوية جدًا من داخل منطقة الجزاء بعد تلاعبه بثنائي دفاع الانتاج الحربي.

وخطف البديل “وليد سليمان” الأضواء في دقائق قليلة بعد دخوله كبديل بتسجيله هدفين، وجاء الهدف الأول له والثالث للنادي الاهلي بطريقة رائعة في الدقيقة (77)، حيث قابل عرضية أكرم توفيق بتسديدة على الطائر لترتطم في الأرض قبل ان تعلو وتسقط في شباك أحمد يحي، قبل ان يعود ويسجل الهدف الثاني له والرابع للمارد الأحمر في الدقيقة (86) بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل هدف الانتاج الحربي الوحيد “باسم مرسي” عند الدقيقة (84) بعد خطأ في تمريرة الكرة من المدافع الذي حل بدلاً لبدر بانون “رامي ربيعة”.

اهداف الاهلي والانتاج الحربي (4-1)

وبهذا الانتصار وصل الاهلي إلى النقطة 13 ويعود إلى الصدارة من جديد وبفارق الأهداف عن ملاحقه “الزمالك“، فيما تجمد الانتاج الحربي في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ويمتلك النادي الاهلي أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري المصري حتى الآن، حيث سجل 16 هدف، بينما استقبلت شباكه هدفين وحيد.

وغاب عن الاهلي اليوم “جونيور أجايي، ناصر ماهر ومحمود وحيد”، للإصابة، فيما استبعد بيتسو موسيماني كل من “عمرو السولية ومروان محسن” لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى الثنائي الصاعد “أحمد نبيل كوكا ومحمد شكري” لأسباب فنية.

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