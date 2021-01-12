بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي والانتاج الحربي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على ملعب “الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم المصري “‘محمد عادل”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة الاهلي والانتاج الحربي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

عاد النادي الاهلي إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري المصري بالجولة الماضية عندما حقق فوزًا صعبًا على الصاعد حديثًا “سيراميكا كليوباترا”، وذلك بعد تعادله سلبًا أمام “وادي دجلة”، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

وسيسعى الاهلي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والخامس له في بطولة الدوري المصري بشكل عام هذا الموسم لمواصلة صدارته لجدول الترتيب، في ظل ملاحقة “الزمالك والجونة”.

ويمتلك النادي الاهلي أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري المصري حتى الآن، حيث سجل 12 هدف، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.

ويغيب عن الاهلي اليوم “جونيور أجايي، ناصر ماهر ومحمود وحيد”، للإصابة، فيما استبعد بيتسو موسيماني كل من “عمرو السولية ومروان محسن” لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى الثنائي الصاعد “أحمد نبيل كوكا ومحمد شكري” لأسباب فنية.

على الجانب الآخر، أخفق نادي الانتاج الحربي في مواصلة انتصاراته ليتعرض لخسارة صعبة في الدقائق الأخيرة أمام “بيراميدز” في مباراة لحساب الجولة الخامسة، ليبقى كما هو في دائرة الخطر.

ويتطلع الانتاج الحربي تحت قيادة المدرب الخبير “مختار مختار” إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على الاهلي لرفع معنويات لاعبيه وبدأ فترة جديدة للخروج من منطقة الهبوط، أو على الأقل تفادي الخسارة.

وفاز نادي الانتاج الحربي في مباراة واحدة حتى الآن في الدوري المصري هذا الموسم وكانت على حساب “المقاولون العرب”، فيما خسر 3 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 6 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة، كثاني أضعف دفاع في المسابقة حتى الآن.

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الاهلي 4-1 الانتاج الحربي

????️ملعب الاهلي We السلام

????الدوري المصري (الجولة 7)

انتهت

بث مباشر دقيقة بدقيقة

????أهلاً بكم في بث مباشر مكتوب دقيقة بدقيقة لمباراة “الاهلي والانتاج الحربي” ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

????ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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تشكيلة الاهلي: محمد الشناوي – أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – حمدي فتحي – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمود عبدالمنعم كهربا – والتر بواليا.

تشيكلة الانتاج الحربي: أحمد يحي – علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد الشبيني – السيد الشبراوي – مصطفى الجمل – علاء سلامة – عبد الرحمن شيكا – مصطفى البدري – محمد فييرا – باسم مرسي.

⌚17:30 GMT | بداية المباراة

‘2 اول محاولة من جانب الانتاج الحربي عن طريق باسم مرسي، ولكن حكم المباراة يعلن وجود خطأ على الأخير بعد شد لمقيص مدافع الاهلي بدر بانون.

‘4 اووووووووه.. كهربا يضيع فرصة هدف محقق بعد تمريرة ممتازة من أليو ديانج وضعته في مواجهة المرمى.

‘6 التهديد الثاني للنادي الاهلي على مرمى الانتاج عن طريق كهربا ايضًا الذي راوغ المدافع على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه جاورت المرمى بقليل.

’10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

’13 اوووووووه.. اول فرصة خطيرة لفريق الانتاج ولكن الشناوي يتألق وبانون يبعدها.

’18 ضربة حرة مباشرة لنادي الانتاج الحربي من مكان جيد بعد إعاقة من علي معلول على البدري.

’18 علي فتحي تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها ضعيفة في حائط الصد.

’20 اووووووه.. مصطفى البدري يضيع فرصة سهلة بعد تمريرة جيدة في عمق دفاع الاهلي من محمد فييرا.

’22 الانتاج الحربي هو الطرف الأفضل في هذه اللحظات.

’25 محمد فييرا يخدع على معلول وحمدي فتحي ويمر بذكاء على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديد قوية جاورت المرمى.

’28 الاهلي يحاول فرض سيطرته على اللقاء من جديد بتمريرات قصيرة في منتصف الملعب.

’34 والتر بواليا يهدر فرصة سهلة للتسجيل بعد تمريرة على طبق من فضة من محمود كهربا.

’34 ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي على بعد 23 ياردة من المرمى.

’35 اوووووه.. العارضة تحرم علي معلول من افتتاح التسجيل بعدما تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها بشكل رائع.

’39 بدر بانون ينقذ الاهلي من هدف محقق بعد خطأ فادح من محمد الشناوي الذي فشل في الإمساك بكرة عالية.

’45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

الشوط الثاني

’45 لا وجود لتغييرات في تشكيلة الفريقين.

’48⚽ جووووووووووول – علي معلول يسجل الهدف للنادي الاهلي.

– علي معلول يسجل الهدف للنادي الاهلي. ’48 قصة الهدف | والتر بواليا يمرر كرة بينية إلى حسين الشحات الذي راوغ حارس المرمى لتطول الكرة منه وتصل إلى معلول الذي سددها في المرمى.

’50 مش ممكن ما يفعله والتر بواليا! المهاجم الكونجولي يضيع انفراد صريح بالمرمى.

’52 أفشة يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس لتخرج إلى الركنية.

’58 حسين الشحات يضيع صناعة فرصة هدف محقق بعد تمريرة بعيدة عن والتر بواليا.

’61 ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي في مواجهة المرمى بعد لمسة يد على باسم مرسي.

’62 علي معلول تولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها قصيرة لترتد له من حائط الصد ليسددها مرة أخرى ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

’64 محمد الشناوي يتألق ويبعد تسديدة قوية من السيد الشبراوي من ضربة حرة مباشرة نفذها الأخير بشكل رائع.

’70⚽ جووووووووووول – حسين الشحات يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

– حسين الشحات يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. ’71 ????????????الاهلي يجري 3 تبديلات دفعة واحدة بخروج والتر بواليا ودخول محمد شريف، وخروج أفشة ودخول طاهر طاهر

’72 خروج كهربا ودخول وليد سليمان.

’77 ⚽ جووووووووووول – وليد سليمان يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي بروعة.

– وليد سليمان يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي بروعة. ’81 ????????الاهلي يجري تبديلان بخروج حمدي فتحي ودخول محمد هاني، وخروج بدر بانون ودخول رامي ربيعة.

’83 ⚽ جووووووووووول – باسم مرسي يسجل الهدف الاول لفريق الانتاج الحربي.

– باسم مرسي يسجل الهدف الاول لفريق الانتاج الحربي. ’83 قصة الهدف | رامي ربيعة يتأخر في تمرير الكرة ليضغط باسم مرسي ويستخلصها قبل ان يسدد كرة رائعة سكنت الزاوية العليا لمحمد الشناوي.

’84 اووووووووه باسم مرسي كاد يسجل الهدف الثاني ولكن رأسيته علت المرمى.

’85 حسين الشحات يمر من مدافع الانتاج على الجهة اليسرى ويسدد كرة رائعة جاورت المرمى بقليل.

’86⚽ جووووووووووول – وليد سليمان يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

– وليد سليمان يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ’89 اوووووووه.. علي معلول يضيع فرصة الهدف الخامس بغرابة شديدة حيث مرت الكرة من تحت أقدامه والمرمى خالي تمامًا.

’90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز الاهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للإنتاج الحربي.

إلى هنا ينتهي البث المباشر، وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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