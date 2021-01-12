بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والقادسية في نهائي كأس ولي العهد الكويتي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكويت والقادسية” في نهائي كأس ولي العهد الكويتي ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021.

ينقل البث المباشر لمباراة “الكويت والقادسية” على قناة الكأس القطرية 5، بصوت المعلق الرياضي القطري “منتصر الازهري”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “بدر شداد”.

وتقام مواجهة الكويت والقادسية على استاد جابر الاحمد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يحتضن ملعب جابر الاحمد الدولي النهائي العاشر الذي يجمع بين الكويت والقادسية في كأس ولي العهد الكويتي، حيث سبق أن فاز الزعيم الملكي في 6 مناسبات، مقابل ثلاث للعميد.

ويحمل نادي “القادسية” الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس ولي العهد الكويتي بتسعة ألقاب، وبفارق لقب وحيد فقط عن منافسه اليوم نادي “الكويت” الذي حصد اللقب 8 مرات، آخرها الموسم الماضي عندما فاز في المباراة النهائية على حساب “العربي” بركلات الترجيح.

وبدأ حامل اللقب نادي “الكويت” حملة الدفاع عن لقبه من دور ربع النهائي بعدما تم إعفاءه من خوض الدور الأول، حيث تغلب على فريق “الساحل” بهدفين نظيفين، قبل ان يتأهل إلى المباراة النهائية على حساب نادي “مغامرة برقان” إثر فوزه عليه بنتيجة (2-0).

في المقابل، تخطى القادسية فريق “الصليبخات” بخماسية نظيفة في الدور الأول، وواصل مشواره بالفوز على “العربي” في ربع النهائي بهدف دون رد، وانتصر في نصف النهائي على “التضامن” بهدفين نظيفين.

الكويت 2-1 القادسية

الشوط الاضافي الاول 0-0 (1-1)

الشوط الاضافي الثاني 1-0 (2-1)

نهائي كأس ولي العهد الكويتي

استاد جابر الاحمد الدولي

انتهت

التفاصيل

احتفظ الكويت بلقب بطل كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه بالمباراة النهائية لالنسخة 28 من البطولة على غريمه القادسية 2-1 بعد التمديد على استاد جابر الأحمد الدولي الثلاثاء.

وسجل للكويت التونسي أحمد العكايشي (65) والفرنسي عبدول سيسوكو (117)، وللقادسية الأردني عدي الصيفي (10).

ونجح الكويت في مشاركة القادسية بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (9 لكل منهما)، علماً أن البطولة انطلقت في الموسم 1993-1994.

ونهائي الثلاثاء هو العاشر الذي جمع بين الفريقين في تاريخ البطولة، إذ فاز القادسية في 6 مناسبات والكويت في 4.

ومعلوم أن لا مباراة نهائية في بطولة محلية خلت من القادسية والكويت منذ الموسم 2007-2008، كما أنهما يحتكران لقب الدوري منذ الموسم 2002-2003.

وجاء تقدم القادسية نتيجة للضغط العالي الذي تسبب في خطأ ارتكبه فيصل زايد عندما مرر كرة عرضية خطفها احمد الظفيري ومررها إلى الصيفي القادم من الخلف، فلم يتأخر في تسديدها مباشرة إلى يسار الحارس حميد القلاف (10).

وكثرت أخطاء القادسية، ومن احداها لعب طلال الفاضل كرة جانبية مرت من الجميع لتجد العكايشي غير المراقب، فأسقطها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس خالد الرشيدي مدركاً التعادل (65).

وذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين شهد الثاني منهما تسجيل الهدف الثاني (117) عن طريق سيسوكو.

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