فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الهلال والامل عطبرة في الدوري السوداني “الموج الأزرق يضرب بثلاثية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الهلال والامل عطبرة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السوداني، والمنتهية بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده الى النقطة 5 وتقدم الى المركز الرابع مؤقتاً، فى حين تجمد رصيد الامل عطيرة عند النقطة 4 فى المركز الخامس.

نقل البث المباشر لمباراة “الهلال والامل عطبرة” على السودان الرياضية، وانطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي الهلال إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر فوزه على نادي أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد في لقاء الذهاب قبل ان يتم اعتبار النادي الغاني خاسرًا في مباراة الإياب بسبب اصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

وبحث نادي الهلال عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري السوداني هذا الموسم إذ تعادل في الجولة الأولى والثانية أمام “حي العرب بورتسودان واهلي مروي” على الترتيب.

في المقابل، حصد نادي الأمل عطبرة 4 نقاط من مباراتين، حيث فاز في الجولة الأولى على فريق “الشرطة القضارف”، وتعادل في الثانية مع “أهلي الخرطوم”، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “المريخ”.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الهلال

هدف الهلال الثالث

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