بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والامل عطبرة في الدوري السوداني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والامل عطبرة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 12-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السوداني.

ينقل البث المباشر لمباراة “الهلال والامل عطبرة” على السودان الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي الهلال إلى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر فوزه على نادي أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد في لقاء الذهاب قبل ان يتم اعتبار النادي الغاني خاسرًا في مباراة الإياب بسبب اصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

ويبحث نادي الهلال عن تحقيق الفوز الأول له في الدوري السوداني هذا الموسم إذ تعادل في الجولة الأولى والثانية أمام “حي العرب بورتسودان واهلي مروي” على الترتيب.

ويتواجد الهلال في المركز التاسع برصيد نقطتين، وفي حالة فوزه اليوم على الأمل عطبرة سيرتقي إلى المركز الرابع.

في المقابل، حصد نادي الأمل عطبرة 4 نقاط من مباراتين، حيث فاز في الجولة الأولى على فريق “الشرطة القضارف”، وتعادل في الثانية مع “أهلي الخرطوم”، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “المريخ”.

الهلال 3-0 الامل عطبرة

الدوري السوداني (الجولة الثالثة)

ملعب الهلال

انتهت

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